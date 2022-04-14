За добу, 14 квітня, російські окупанти обстріляли території на заході та півночі Донецької області. Зокрема, ворог завдав удару по Великій Новосілці, поранення отримали троє людей. Про це заявив голова Донецької ОВА Павел Клименко.

Одна з бомб у Великій Новосілці влучила у багатоповерхівку. На щастя, всі мешканці вже були евакуйовані.

Також під обстріли потрапили Зарічне, Вугледар та Богородичне. У Зарічному одна людина загинула та двоє поранено. До того ж у Вугледарі - один загиблий і троє поранених, у Зарічному - один загиблий.

Окрім того, за добу евакуювали 46 людей з Вугледара, серед яких 6 дітей.