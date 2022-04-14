"Крейсер "москва" затонув - міноборони росії [ Редагувати ]
Крейсер "москва" затонув. Про це повідомляє міноборони росії.
Так, в росії повідомляють, що під час буксирування крейсера "москва" в порт призначення через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, корабель втратив стійкість.
У умовах штормового хвилювання моря корабель затонув.
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