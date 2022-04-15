Хоча самі російсьні політики і пропагандисти не приховують планів знищити українців, як націю, "Фашисти майбутнього називатимуться антифашистами".

Ці пророчі слова американськог політика Г'ю Лонга якнайкраще характеризують сучасну росію. Під вуаллю міфічного порятунку України від нацизму кремль вголос говорить про ліквідацію нашої держави, її національної ідентичності та й самих українців.

Ця варварська ідеологія уже отримала назву "рашизм". І в неї разюче багато спільного з методами, якими користувався Гітлер.

Ольга Жидецька - продовжить.

Пишна демонстрація військової міці на парадах. Пафосні заяви вождя перед багатотисячним натовпом. Символіка, що викликає екстаз у поплічників та відразу - у всього цивілізованого світу. І нелюдська жорстокість, від якої просто кров холоне в жилах.

Вони виглядають як близнюки. Нацизм - викоханий на почутті образи німецького суспільства після закінчення Першої світової. І рашизм - покруч, що увібрав найгірші надбання людства з минулого столітті - фашизм, нацизм та люту ненависть до всього, що не вкладається у власну обмежену парадигму. Як не парадоксально, Росія під егідою порятунку світу від коричневої чуми, сама крок за кроком скотилася на шлях Гітлера.

Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик:

Обидві системи є відверто антидемократичними, це системи, які керуються дуже замкнутим колом людей, на чолі із вождем. Подібність в тому, що ці системи кидають виклик всьому демократичному світу. Це робив Гітлер у 1930-ті роки. Це робить Владімір путін зараз.

Подібність настільки разюча, що іноді здається, що кремлівська верхівка напряму користується методичками, розробленими Третім Рейхом. Навіть промови вождів схожі. У них і Гітлер і Путін апелюють до історичної несправедливості.

Протягом довгого часу ми страждали від жахливої ​​проблеми, проблеми створеної Версальським диктатом, яка погіршувалася, поки не стала нестерпною для нас. Данциг був - і є німецьким містом! Коридор був - і є німецьким! Обидві ці території за їх культурним розвитком належать виключно німецькому народу. З виступу Адольфа Гітлера перед Рейхстагом 1 вересня 1939-го року.

Кремлівський диктатор використовує ті самі приводи для вторгнення - нібито захист російськомовного населення, тоді як Гітлер свого часу "рятував" німецькомовних жителів Чехословаччини. Подібні й методи, якими обидва режими робили зі своїх громадян покірне стадо, готове підтримати й виправдати будь-яке зло.

Очевидно, що Владімір Путін користується якимись більш вишуканими засобами пропаганди. Має більше можливостей для спотворення дійсності. Для того, щоб переконувати світ в своїй правоті.

Чорний геній пропаганди Геббельс пишався би такими послідовниками.

-И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню, что Украина - это всего лищь промежуточный этап в обеспечении стратегичесской безопасности Росийской Федерации.

Єднають Путіна з Гітлером і щира впевненість у тому, що за правом сили загарбницькими війнами можуть відновлювати якусь ефемерну історичну справедливість. А ще - єднає жорстокість, з якою обидва режими йдуть до своєї мети.

Путін по суті використовує ці масові вбивства так само, як це робив Адольф Гітлер, який намагався стерти українців як націю. Намагається знищити Україну як державу. Саме тому, що ця нація і ця держава стоїть на заваді його планів. Тут безліч подібностей між ідеологією і практикою нацистів.

Та є й відмінності - зауважують історики. Якщо імперіалізм нацистської Німеччини полягав у тому, щоби збудувати для обраної раси арійців блискучий третій рейх. То путінська росія нічого не пропонує своїм громадянам, окрім гордості міфічною величчю своєї держави. І, як виявилося, людям цього достатньо.

Володимир В'ятрович, народний депутат України, історик:

Ці всі мародерства абсолютно невипадкові. Це роблять юди бідні і морально, і матеріально. Це роблять люди, для яких Нутелла в холодильнику є виявом багатства. Їхня енергія спрямована на те, що ми такого не мали, і щоб ви такого не будете мати. І це власне та чорна енергія, яку осідлав Владімір Путін.

Вочевидь Путін добре скористався уроками історії. Та чи так саме добре вивчила їх світова спільнота? Бо як показує практика, домовлятися з кривавими диктаторами - марна справа. І якщо не об'єднатися і не дати злу відсіч - рано чи пізно воно постукає і у кожні двері.