У Києві до 31 травня залишать тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні опалювального сезону 2021-2022 років. Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко після засідання Київської міської ради 15 квітня.

Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинились у складному фінансовому становищі, ми ухвалили важливе рішення щодо надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду та теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону.

Подальше корегування вартості буде залежати від ціни на газ, що встановлять на рівні держави.