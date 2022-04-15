Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримають по 2200 грн щомісяця впродовж трьох місяців на кожного члена родини. Малозабезпечені пенсіонери-переселенці отримуватимуть додатково по 2200 грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців. Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе нашим малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також Бесплатно приютившим переселенцев будут платить по 450 грн в месяц за человека - Кабмин

Український уряд виділяє по 2 тис. грн кожному дорослому та по 3 тис. грн на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати, нагадав прем'єр Шмигаль.

На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 млн грн. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що "Подробиці" опублікували інструкцію, як власникам житла отримати компенсацію за розміщення переселенців.