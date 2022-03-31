Крім грошової допомоги від держави людям, які тікають від війни і переселяються в інші міста України, внутрішньо переміщеним особам також матеріально допомагатиме й ООН.

Про це йдеться у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що у середу, 30 березня, питання обговорювалося між Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді.



На зустрічі було визначено ключові напрями подальшої співпраці:

забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок;

надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

За словами віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві. Пізніше програму планують розширити.

"Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину", - наголосила Верещук.

Вона також додала, що ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.

Зокрема:

вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;

сім’ям із двома і більше дітьми;

родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;

особам похилого віку.

Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.

Задля отримання допомоги необхідно зареєструватися у якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.