Не лише від України: внутрішні переселенці отримають по 2200 гривень від ООН [ Редагувати ]
Крім грошової допомоги від держави людям, які тікають від війни і переселяються в інші міста України, внутрішньо переміщеним особам також матеріально допомагатиме й ООН.
Про це йдеться у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що у середу, 30 березня, питання обговорювалося між Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді.
На зустрічі було визначено ключові напрями подальшої співпраці:
- забезпечення житлом переміщених осіб шляхом будівництва модульних містечок;
- надання прямої грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
За словами віце-прем’єр-міністра, запис до програми грошової допомоги розпочався у Львові 23 березня, а тепер також проходить в Ужгороді та Мукачеві. Пізніше програму планують розширити.
"Також програму з надання грошової допомоги розпочало втілювати представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Зараз це втілюється на Закарпатті, але в перспективі дію програми планується розширити на інші регіони. Розмір допомоги – також 2220 грн на людину", - наголосила Верещук.
Вона також додала, що ця допомога надаватиметься найбільш уразливим групам серед переміщених осіб.
Зокрема:
- вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей;
- сім’ям із двома і більше дітьми;
- родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю;
- особам похилого віку.
Списки вищевказаних категорій опрацьовуватиме Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА, соціальні працівники територіальних громад.
Задля отримання допомоги необхідно зареєструватися у якості ВПО у відповідній області через органи соцзахисту чи ЦНАП.
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