Кто из мужчин имеет право выехать из Украины во время войны (инструкция)

Верховная Рада Украины опубликовала инструкцию о том, кто из мужчин призывного возраста (18-60 лет) имеет право выезжать за пределы страны в период военного положения. Убежать от войны могут 10 категорий мужчин.