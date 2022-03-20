Бесплатно приютившим переселенцев будут платить по 450 грн в месяц за человека - Кабмин [ Редактировать ]
Домовладельцам, которые будут бесплатно принимать у себя переселенцев, компенсируют стоимость коммунальных услуг. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Владельцы жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Как это будет работать
- Домовладелец должен сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию.
- Эту информацию можно предоставить через веб-сайт "Прихисток", а в дальнейшем через приложение "Прихисток".
- Органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей.
- Расселение в жилье будет происходить только с согласия владельцев жилья, которые согласились предоставить убежище.
- Ежемесячно владельцы жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.
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