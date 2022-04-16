На Дніпропетровщини окупанти зруйнували ракетами птахофабрику (фото) [ Редагувати ]
На Дніпропетровщині окупанти поцілили ракетами у птахофабрику в Дніпровському районі, зараз вона повністю зруйнована. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було.
Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт.
Нагадаємо, що окупанти поцілили ракетами в аеродром в Олександрії на Кіровоградщині. Під ранок обстрілів зазнав і Київ.
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