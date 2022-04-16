На Кіровоградщині окупанти вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії [ Редагувати ]
Російські війська ввечері 15 квітня завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому міста Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомив мер Олександрії Сергій Кузьменко.
Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Повітряна тривога у Кіровоградській області тривала 22:30 до 23:32, тривога оголошувалася знову вночі й під ранок, як і в багатьох інших областях України.
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