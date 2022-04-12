В ніч на 12 квітня російські окупанти двічі атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет вдалося збити. Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, ворог атакував Синельниківський район на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями. Одна з ракет влучила в будівлю млина. В результаті удару пошкоджено дах і вибиті вікна. Другу ракету збили над полями. Обійшлося без постраждалих.

Лукашук додав, що ситуація в області контрольована. Російських військ у регіоні немає.