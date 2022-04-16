Румунія заборонила кораблям під російським прапором заходити в свої порти [ Редагувати ]
Військово-морська адміністрація Румунії заборонила кораблям під російським прапорам заходити в свої порти. Заборона почне діяти з неділі, 17 квітня.
Про це повідомляє Ziua de Constanta.
У відомстві повідомили, що під забороною буде захід "будь-яких судів, зареєстрованих під російським прапором, у тому числі судів, які змінили російський прапор на прапор будь-якої іншої держави або змінили свою реєстрацію в Росії на реєстрацію в будь-якій іншій державі після 24 лютого 2022 року".
Однак Румунія дозволить заходити в свої порти російським судам, які потребують допомоги або шукають місце притулку.
Також виняток буде зроблено для кораблів, яким потрібна аварійна зупинка.
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