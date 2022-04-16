Ворог розсилає віруси: українців попередили про нову кіберзагрозу [ Редагувати ]
Служба безпеки України попередила про нову кіберзагрозу. Окупанти розсилають листи з вірусом нібито від імені СБУ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ", - йдеться в повідомленні.
У спецслужбі підкреслили, що для розсилки листів з вірусами противник використовує популярні меседжери. У повідомленнях користувачам пропонують завантажити файл з нібито "інструкцією дій на період воєнного часу".
"Насправді - це вірусна програма",- попередили в СБУ.
Основними цілями ворога є державні службовці. Окупанти припускають, що за допомогою їх телефоном зможуть зібрати конфіденційну інформацію.
Українців закликали уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого роду - СБУ подібних розсилок не робить.
Спецслужба опублікувала алгоритм дій:
- не відкривайте і не завантажуйте файли від невідомих осіб;
- відразу видаляйте таку переписку;
- довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.
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