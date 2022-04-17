В Угорщині почали транслювати українські телеканали [ Редагувати ]
У кабельних мережах Угорщини з початку квітня почали транслювати українські телеканали. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.
Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів.
Умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям міністерства культури і інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ), зазначив Микита.
Провайдер кабельного телебачення "Telecom" у Будапешті вже транслює телеканали "Україна 24" та "1+1", які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV".
Також транслюють дитячі та освітні програми українською.
З початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців, зазначив голова Закарпатської ОВА.
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