Вт неділю вранці, 17 квітня, жителі столиці чули звуки вибухів. Місцева влада припускає, що це, швидше за все, була робота систем ППО. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Рада".

Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив, вибухів не було.