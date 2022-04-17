У Києві пролунали вибухи: в чому причина [ Редагувати ]
Вт неділю вранці, 17 квітня, жителі столиці чули звуки вибухів. Місцева влада припускає, що це, швидше за все, була робота систем ППО. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Рада".
Так, ввечері та вранці в місті лунали сигнали повітряної тривоги. Однак перший заступник мера запевнив, вибухів не було.
Попри те, що в Києві ввечері та зранку лунали сигнали повітряної тривоги, у столиці спокійно - ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони.
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