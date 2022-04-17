Генштаб назвав втрати росії у війні [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росії проти України противник втратив близько 20 300 військовослужбовців убитими. Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також знищено понад 2 000 бронемашин.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 20 300 осіб
- Танки - 773
- Бойові броньовані машини - 2002
- Артилерійські системи - 376
- РСЗВ - 127
- Засоби ППО - 66
- Літаки - 165
- Вертольоти - 146
- Автомобільна техніка - 1471
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 148
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
Дані уточнюються.
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