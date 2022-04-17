Глава Єврокомісії назвала дефолт Росії питанням часу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Національний дефолт росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти рф з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.
Про це повідомляє Bild.
"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", - заявила вона.
Фон дер Ляйен підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від рф.
"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт росії скоротиться на 11%. Національний дефолт росії - лише питання часу", - заявила вона.
За словами глави Єврокомісії, російський диктатор володимир путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.
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