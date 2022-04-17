"Бажаю всім мирного життя під українським небом": Зеленський привітав католиків із Великоднем [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду із Великоднем. Привітання опубліковано в Telegram-каналі глави держави.
Сьогодні віра й надія стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни. Воскресіння Господнє - це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею.
Вітаю християн України західного обряду з Великоднем. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни. Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу!
Римсько-католицька церква цього року відзначає Великдень 17 квітня. Українська православна церква відзначатиме головне християнське свято через тиждень - у неділю, 24 квітня.
Нагадаємо, що "Подробиці" писали про те, як працюватимуть церкви на Великдень у комендантську годину.
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