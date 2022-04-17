Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду із Великоднем. Привітання опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

Сьогодні віра й надія стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє країни. Воскресіння Господнє - це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею.

Вітаю християн України західного обряду з Великоднем. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя під українським небом, яке охороняють наші мужні та героїчні воїни. Молимося за наших захисників. Нехай усіх береже Бог. Віримо в перемогу!