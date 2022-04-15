Великдень-2022: що потрібно святити в церкві [ Редагувати ]
У неділю, 24 квытня, в Україні відзначають найголовніше православне свято - Великдень. Цього дня проводиться низка традиційних та своєрідних "церемоній". Одне з найважливіших – це відвідування церкви та освячення їжі.
Для цього потрібно зібрати "базовий" кошик. Давайте розберемося, що має бути у вашому кошику на Великдень.
У великодньому кошику мають бути:
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