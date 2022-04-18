Ракетні обстріли у Львові: потяги затримуються [ Редагувати ]
Фото: vagon-vokzal.ru
Через ракетні удари у Львові можливі затримки потягів. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Залізничники намагаються скоротити час затримок та мінімізувати відхилення у графіку.
Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки.
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