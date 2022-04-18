Тарифи на електроенергію, які планували змінити після завершення опалювального сезону, не коригуватимуть найближчі півроку - до 31 жовтня 2022 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.

Для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат електроенергії і надалі коштуватимуть 1,44 грн. В Україні таку кількість електроенергії споживає майже 80% домогосподарств.

Для тих, хто споживає більше, тариф становить 1,68 грн/кіловат.

Раніше уряд ухвалив рішення, що на час воєнного стану нарахування за споживання холодної та гарячої води здійснюватиметься з урахуванням коригуючого коефіцієнта для тих споживачів, які не передавали показники лічильників або у яких такі лічильники відсутні.

Нагадаємо, що у Києві до 31 травня залишать тарифи на гарячу воду та теплову енергію на її приготування на рівні опалювального сезону 2021-2022 років.