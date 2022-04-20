Компанія Apple готує нову "розумну" колонку HomePod, яку оснастять вбудованою відеокамерою. Про це повідомляє Bloomberg у розсилці Power On.

У лінійці продуктів Apple з'явиться HomePod, яка, крім колонки, зможе грати роль телевізійної приставки Apple TV і камери FaceTime для відеозв'язку. Пристрій отримає підтримку голосового помічника Siri.

Очікується, що новинка замінить знятий з виробництва у березні 2021 року оригінальний HomePod, а мініатюрна версія колонки буде оновлена ​​та стане доповненням для HomePod mini. Терміни виходу нового пристрою не називаються.

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