Компанія Apple планує запровадити передплату на смартфони iPhone, щоб підвищити свої доходи. Про це повідомляє Bloomberg.

Середньостатистичний користувач iPhone змінює свій смартфон раз на три роки. Середня вартість гаджета, за оцінками Counterpoint Research, становить $825. При запровадженні програми передплати Apple зможе заробляти на користувачах більше.

Очікується, що за передплатою будуть доступні iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max середньою вартістю $799, $999 та $1099 відповідно. Ці ж моделі смартфонів з щомісячною оплатою передплати в розмірі $35, $45 і $50 впродовж трьох років мають принести Apple $1260 (iPhone 13), $1620 (iPhone 13 Pro) і $1800 (iPhone 13 Pro Max).

Підписку можуть прив'язати до облікового запису Apple ID, що дозволить об'єднувати його з платежами Apple One або розширеною гарантією AppleCare. Очікується, що, крім iPhone, передплату запровадять для планшетів iPad.

Новий сервіс, який не передбачає викупу пристроїв у постійне користування, з'явиться не раніше кінця 2022 або початку 2023 року. При цьому компанія Apple поки офіційно не підтвердила плани щодо впровадження передплати на гаджети.

Нагадаємо, що 8 березня Apple представила iPhone 13.