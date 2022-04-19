Перехоплення СБУ: росіяни не вірять навіть рідним окупантам, коли дізнаються про звірства в Україні [ Редагувати ]
Росіяни не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Так, у розмові зі своєю матір’ю загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей.
На це вона відповідає:
Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!
Окупантські ЗМІ втовкли у її голову, що в них "велика справа в Україні", і вона щиро в це вірить.
Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!
Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам.
Але для усіх "зомбованих" хочемо нагадати: уже понад 20 тисяч російських військових заплатили за це своїм життям.
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