Росіяни не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні. Так, у розмові зі своєю матір’ю загарбник прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей.

На це вона відповідає:

Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!

Окупантські ЗМІ втовкли у її голову, що в них "велика справа в Україні", і вона щиро в це вірить.

Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!

Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам.

Але для усіх "зомбованих" хочемо нагадати: уже понад 20 тисяч російських військових заплатили за це своїм життям.