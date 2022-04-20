Російських і білоруських тенісистів не допустять до участі в турнірі Вімблдон через напад Росії на Україну. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопосадового міжнародного тенісного чиновника.

Вімблдон стане першим тенісним турніром, на який не будуть допущені російські та білоруські спортсмени.

На Вімблдоні мали виступити друга ракетка світу Данило Медведєв, восьмий номер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) Андрій Рубльов, Карен Хачанов (26-й номер міжнародного рейтингу), Аслан Карацев (30), а також Анастасія Павлюченкова (15-й номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації), Дарія Касаткіна (26), Вероніка Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Катерина Александрова (39) й інші тенісисти.

Зараз тенісисти і Росії, і Білорусії можуть брати участь у турнірах WTA та ATP, але без національного прапора та гімну.

1 березня Міжнародна федерація тенісу призупинила членство федерацій тенісу Росії та Білорусії та скасувала турніри у цих країнах, а 14 березня підтвердила виключення російської та білоруської збірних зі складу учасників Кубка Девіса та Кубка Біллі Джин Кінг 2022 року. WTA та ATP допустили російських та білоруських тенісистів до участі у турнірах під своєю егідою у нейтральному статусі.

Вімблдон у 2022 році пройде з 27 червня по 10 липня. Чинним переможцем турніру в чоловічому одиночному розряді є серб Новак Джокович.