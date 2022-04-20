США цього тижня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела в адміністрації президента.

Нова партія допомоги передбачає постачання зброї на загальну суму $800 млн, як і попередній пакет військової допомоги.

Очікується, що цього разу Київ отримає артилерійські гармати та "десятки тисяч" боєприпасів.

Минулого тижня президент США Джо Байден домовився з президентом України Володимиром Зеленським про постачання військової допомоги на загальну суму $800 млн. ЗСУ отримають 200 бронетранспортерів M113, 18 гаубиць і 300 безпілотників-камікадзе Switchblade, 500 ракет Javelin і 11 вертольотів Мі-17 російського виробництва.

Нагадаємо, що за даними New York Times, США нададуть Україні протикорабельні ракети.