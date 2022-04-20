США оголосять цього тижня про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн - NBC [ Редагувати ]
США цього тижня планують оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на джерела в адміністрації президента.
Нова партія допомоги передбачає постачання зброї на загальну суму $800 млн, як і попередній пакет військової допомоги.
Очікується, що цього разу Київ отримає артилерійські гармати та "десятки тисяч" боєприпасів.
Минулого тижня президент США Джо Байден домовився з президентом України Володимиром Зеленським про постачання військової допомоги на загальну суму $800 млн. ЗСУ отримають 200 бронетранспортерів M113, 18 гаубиць і 300 безпілотників-камікадзе Switchblade, 500 ракет Javelin і 11 вертольотів Мі-17 російського виробництва.
Нагадаємо, що за даними New York Times, США нададуть Україні протикорабельні ракети.
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Пентагон розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги гвинтокрилів Мі-17 і позашляховиків Humvee. Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на представників американської адміністрації.
Сполучені Штати Америки є відповідальними за надання Україні всього необхідного озброєння для захисту від Росії. В Україну мають бути негайно відправлені системи протиповітряної оборони, винищувачі та інше летальне озброєння. Про це заявив американський сенатор від штату Техас Тед Круз
США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на 100 млн доларів. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters
Вже найближчим часом Штати передадуть Україні 100 менш потужних безпілотників Switchblade-300 з запасів Міноборони. Дрони "серії 300" важать 2,5 кг, вони призначені для знищення особового складу та легких транспортних засобів. Американські військові називають їх "літаючи дробовики"
США схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 Block 70, щоб підвищити безпеку країни в умовах агресії росії проти України. Раніше звучали припущення, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США нові винищувачі