Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не братимуть участь у заходах саміту G20, на яких будуть присутні представники рф.

Про це повідомила Псакі під час брифінгу.

"Наш представник там, міністр фінансів, ясно дала зрозуміти, що вона не планує відвідувати заходи або зустрічі, в яких бере участь росія", - сказала Псакі.

Прессекретар Білого дому також зазначила, що президент США Джо Байден висловлював стурбованість участю росії в G20.