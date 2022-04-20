У Польщі відновили процес декомунізації й знову будуть зносити пам'ятники радянської епохи на тлі вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє News From Poland.

"На цьому тижні в Польщі будуть демонтовані ще три пам'ятники радянської Червоної Армії: Державний інститут національної пам'яті країни (IPN) відновлює зусилля з декомунізації громадських місць на тлі війни росії в Україні", - пише видання.

"Історія стає живим досвідом на наших очах. Одягнені у форму Російської Федерації, з Леніним і Сталіним в головах російські солдати "звільняють" Україну, вбиваючи жінок і дітей", - сказав Кароль Навроцький, глава IPN.