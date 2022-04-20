Подоляк та Арахамія готові провести зустріч у Маріуполі із перемовниками із росії [ Редагувати ]
Михайло Подоляк та Давід Арахамія готові провести зустріч у Маріуполі із перемовниками із росії. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.
За його словами, українське вище політичне керівництво заявило про це в ході розмови із захисниками Маріуполя.
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