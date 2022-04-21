З 21 квітня відновлено рух "червоною" гілкою київського метро. Про це повідомляється у Telegram Київської міської державної адміністрації.

Потяги тепер ходять від "Академмістечка" до "Лісової".

Повідомляється, що пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності" залишається закритим. На всіх лініях буде скорочено інтервал руху між поїздами до 10-15 хвилин.

Потяги слідують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк" і " Кловська". Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.