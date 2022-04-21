У разі застосування зброї масового знищення, Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь. Таку заяву зробив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

Він окремо наголосив, що удар у відповідь буде завданий без будь-яких консультацій з союзниками і незважаючи на позицію інших членів НАТО.

Інших подробиць або конкретніших деталей щодо заяви Джонсона поки не наводять.

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Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.

Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.

Президент Зеленський у публічних промовах неодноразово закликав світ готуватися до ядерного удару росії.