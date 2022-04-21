Борис Джонсон зробив заяву щодо застосування ядерної зброї [ Редагувати ]
У разі застосування зброї масового знищення, Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь. Таку заяву зробив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.
Він окремо наголосив, що удар у відповідь буде завданий без будь-яких консультацій з союзниками і незважаючи на позицію інших членів НАТО.
Інших подробиць або конкретніших деталей щодо заяви Джонсона поки не наводять.
Нагадаємо, що 27 лютого президент росії володимир путін наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності.
Американська розвідка застерігає, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні.
Президент Зеленський у публічних промовах неодноразово закликав світ готуватися до ядерного удару росії.
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