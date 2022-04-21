Байден виступив з заявою про війну в Україні: головні тези [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 21 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із новою заявою щодо війни росії проти України.
Байден заявив, що провів зустріч із топ-українськими чиновниками, серед яких був і міністр фінансів України Сергій Марченко, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Президент США заявив про виділення Україні додаткових 800 мільйонів доларів для відображення російської агресії та відновлення звільнених населених пунктів, зруйнованих окупантами.
Байден наголосив на необхідності надання подальшої допомоги Україні з метою підготувати її до нового наступу російської армії. Також президент США заявив, що очікує від Конгресу ухвалення рішення щодо надання Україні економічної допомоги.
Глава Білого дому не залишив поза увагою й українських біженців. Він заявив, що влада США прискорить процедуру надання допомоги українцям, які прибувають до країни у пошуках притулку.
Санкції проти росії
Байден заявив, що США запроваджують нові санкції проти росії. Ідеться про те, що відтепер жоден російський корабель не має права заходити в американські порти.
"Ми ніколи не відступимо і не послабимо санкції щодо росії. Ми стоятимемо на боці України та її народу і боротимемося проти тиранії", - заявив президент США.
по темі
Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії
У четвер вранці, 21 квітня, президент США Джо Байден виступить з новою заявою щодо ситуації на Україні
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонні переговори, в ході яких обговорили російську агресію росії проти України. Лідери країн домовилися надалі надавати економічну та військову допомогу Україні, а також збільшити економічний тиск на президента росії володимира путіна
Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще більше зброї, щоб протистояти російським військам
Президент Джо Байден підписав два законопроєкти, які вводять додаткові санкції щодо росії та білорусі
Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом росії володимиром путіним за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це американський лідер заявив в ефірі телеканалу CNN