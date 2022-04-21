У четвер, 21 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із новою заявою щодо війни росії проти України.

Байден заявив, що провів зустріч із топ-українськими чиновниками, серед яких був і міністр фінансів України Сергій Марченко, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Президент США заявив про виділення Україні додаткових 800 мільйонів доларів для відображення російської агресії та відновлення звільнених населених пунктів, зруйнованих окупантами.

Байден наголосив на необхідності надання подальшої допомоги Україні з метою підготувати її до нового наступу російської армії. Також президент США заявив, що очікує від Конгресу ухвалення рішення щодо надання Україні економічної допомоги.

Глава Білого дому не залишив поза увагою й українських біженців. Він заявив, що влада США прискорить процедуру надання допомоги українцям, які прибувають до країни у пошуках притулку.

Санкції проти росії

Байден заявив, що США запроваджують нові санкції проти росії. Ідеться про те, що відтепер жоден російський корабель не має права заходити в американські порти.

"Ми ніколи не відступимо і не послабимо санкції щодо росії. Ми стоятимемо на боці України та її народу і боротимемося проти тиранії", - заявив президент США.