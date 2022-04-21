Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії. Тепер російським кораблям заборонено заходити в американські порти.

"Я оголошую про те, що Сполучені Штати будуть також забороняти заходити російським кораблям до портів, як зробила Європа. Жоден корабель під російським прапором не зможе пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, узгоджений з європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами", - заявив він.

За його словами, Вашингтон не знає, скільки триватиме війна Росії проти України, але продовжить підтримувати Київ боєприпасами, військовим обладнанням і всім необхідним.