США закривають свої порти для російських кораблів - Байден [ Редагувати ]
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Сполучені Штати Америки розширили санкції проти росії. Тепер російським кораблям заборонено заходити в американські порти.
"Я оголошую про те, що Сполучені Штати будуть також забороняти заходити російським кораблям до портів, як зробила Європа. Жоден корабель під російським прапором не зможе пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, узгоджений з європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами", - заявив він.
За його словами, Вашингтон не знає, скільки триватиме війна Росії проти України, але продовжить підтримувати Київ боєприпасами, військовим обладнанням і всім необхідним.
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