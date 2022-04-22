На Луганщині ворог наступає на Рубіжне, Попасну та Новотошківське - голова ОВА [ Редагувати ]
На Луганщині ворог намагається наступати в районі Рубіжного, також тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
20 квітня у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (майже 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.
За минулу добу на території Луганської та Донецької областей відбито десять атак російських окупантів, знищено шість танків, вісім одиниць броньованої та п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи.
Підрозділи ПВО збили два літаки (Су-34 та Су-25) і вісім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Нагадаємо, що з Донеччини виїхали майже три чверті населення.
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