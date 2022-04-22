Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі незабаром прибуде з візитом до України. Разом із ним на Чорнобильську АЕС приїде низка експертів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Делегація на чолі з Гроссі прибуде наступного тижня на Чорнобильську АЕС, щоб активувати зусилля з недопущення небезпеки ядерної аварії під час війни. Працівники МАГАТЕ привезуть на станцію нове обладнання і проведуть низку аналізів на звільненому від військ рф об'єкті.

"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме першочергове значення в нашій підтримці України, оскільки вона намагається відновити регулятивний контроль над АЕС і гарантувати її безпечну та надійну експлуатацію", – заявив гендиректор МАГАТЕ.

За словами Гроссі, організація планує відвітати й інші ядерні об'єкти України. У березні він вже побував на Південноукраїнській АЕС. Гендиректор міжнародного агентства запланував зустріч із персоналом ЧАЕС, щоб особисто подякувати їм за мужність у час окупації.