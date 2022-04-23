Окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя для мобілізації в "армію ДНР" [ Редагувати ]
Російські окупанти примусово вивозять чоловіків з Маріуполя. Після фільтрації їх мобілізують в "армію" так званої "Донецької народної республіки".
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського і Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації в "армію ДНР". Переважно молоді чоловіки до 40 років. Їх направляють у напрямку Донецька", - зазначив він.
За його словами, уточнюється інформація щодо кількості "мобілізованих" та їх подальшої долі.
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