Християни всіх конфесій щорічно напередодні свята Великодня очікують благословення Господнього – сходження благодатного вогню.

У 2022 році Великдень припадає на 24 квітня, відповідно чудо Сходження відбудеться у суботу, 23 квітня у Храмі Гробу Господнього о 13:00 за київським часом.

Таїнство Сходження Благодатного вогню

Ще не було жодної нагоди, щоб Благодатний вогонь не сходив на Землю. Церемонія, що передує цій події, завжди проводиться однаково.

Вранці суботи приблизно о десятій годині у всіх будівлях, що належать до комплексу Храму Господнього, гасять усі джерела відкритого вогню. Кувуклію, де незабаром зійде вогонь, публічно "запечатують".

Ближче до першої години дня починається процесія благодатного вогню, звана литанією. В її кінці завжди слідує патріарх. Процесія заходить у храм і тричі оминає кувуклію.

Патріарх зупиняється перед входом у каплицю, знімає весь одяг, крім довгого хітона, після чого священнослужителя обшукує поліція. Це необхідно для того, щоб унеможливити пронесення в кувуклію джерела вогню.

Перед тим, як патріарх залишиться наодинці молитися в каплиці, туди вносять лампаду і 33 свічки, що символізують земний вік Христа. Священнослужитель молиться навколішки в кувуклії, доки не зійде Благодатний вогонь. Це займає від кількох хвилин, до кількох годин. У Храмі Господньому та біля нього сотні тисяч віруючих чекають на появу Світла.

Після сходження від головної лампади запалюють інші свічки та лампади, частину з яких літаками доставляють до інших країн.