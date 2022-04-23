росія погрожує хімічною зброєю в Одесі і звинувачує Україну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому рф заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.
Так, росіяни заявили, що біля порту "Південний" планується провокація. Про це нібито свідчить те, що українським правоохоронцям та спецслужбам на Одещині видали індивідуальні засоби захисту.
"Київ може зімітувати ракетний удар російських ЗС по базі ВМС України, внаслідок якого буде підірвано холодокомбінат порту в Одесі", - йдеться у повідомленні.
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