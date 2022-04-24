В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей.

Голова Донеччини звернувся до жителів області з закликом терміново евакуюватися.

Вкотре повторюю: евакуюйтеся із прифронтової зони! Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити.

Нагадаємо, що на Луганщині внаслідок обстрілів 23 квітня загинуло 8 мирних жителів, ще 2 поранені.