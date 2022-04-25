Ворог з Чорного моря атакує інші області - спікер Одеської ОВА [ Редагувати ]
В Одесі та області вранці була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атаками російських окупантів з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.
Про це передає спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів. Хоча продовжують лунати сигнали повітряної тривоги. Ворог з Чорного моря атакує інші області нашої держави", - йдеться у зверненні.
Спікер ОВА додав, що також рашисти намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області.
"Наші сили протиповітряної оборони ефективно контролюють небо. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання з оборони та охорони рідного краю", - сказав Братчук.
Зазначається також, що ворог продовжує намагатися здійснювати психологічний тиск на одеситів за допомогою підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій. Так, окупанти продовжують вкидати різні фейкові повідомлення в мережі.
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