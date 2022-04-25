Наступна ціль - Кривий Ріг. Окупанти можуть атакувати місто найближчими днями. Таку інформацію оприлюднив голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул. Наступ, за його даними рашисти готують з Херсонської області. І Кривий Ріг зустріти ворога готовий.

Плани путінських військ серйозно коректують ЗСУ. Наші війська пішли в контратаку і відбили у рашистів вісім населених пунктів. А ще влаштували загарбникам чергову "Чорнобаївку" - у районі Киселівки! Євгенія Терещенко - про підсумки дня - далі.

Збройні Сили України за добу визволили ще вісім населених пунктів на Херсонщині. Наші захисники зупинили штурм окупантів в напрямку Олександрівки та Таврійського, зірвали спробу орків заволодіти Миколаївкою. А головне - влаштували загарбникам ще одну "Чорнобаївку"- у районі Киселівки!

Максим Марченко, керівник Одеської обласної військової адміністрації:

Є успіхи наший ЗС на Херсонському напрямку. Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці.

На Херсонщині знищено понад 70 бійців. Також, за повідомленням нашої розвідки, у ворога - мінус два генерали й 13 одиниць техніки! Після таких втрат росіянам довелося відступати!

Євген Рищук, міський голова Олешок:

ЗСУ відтіснило російські війська з села Киселівка, сюди ближче вже до Чорнобаївки, тож усе ближче і ближче російські війська підбираються сюди до нас, до Херсона і до Олешок.

Та й у Чорнобаївці знову гучно. Ось таке повідомлення з'явилося у місцевому пабліку.

У Чорнобаївку прилетіли три гвинтокрили Ка-52. Зараз по них "прилетіло".

Окупанти лютують - вигадують провокації та хаотично поливають вогнем села на Херсонщині.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

На околицях села Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів з українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області.

Рашисти придушують спротив, викрадаючи мирних людей. Полонили жителя Каховки та вчителя з Олешок.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Приходять, арештовують, люди сидять на подвалах, декого вивозять в Крим для того, мабуть, щоб зробити картинку судилища над людьми, які чи воювали в АТО, чи, як Андрій Путілов, що перекривав воду в Крим.

Що таке російський полон - розповів чоловік, який пережив знущання. За його словами, спершу чемні, рашисти раптом перетворилися на монстрів. Знущалися, погрожували рідним! А якщо не погодиться співпрацювати, пропонували попрощатися з життям.

Вони мене знову били, душили. Потім почали розстібати штани поставили на коліна, нагнули до стільця головою, притисли коліном, взяли дубінку, сказали, що зараз запхають мені її в анальний отвір. Я прощався з життям молився, одночасно намагався щось говорити. Вони намагалися мене зґвалтувати, і я почав кричати, ну що мені видумати щось, щоб ви мені повірили? Це Було дуже дискомфортно, дуже страшно, в мене була паніка, і я не знав, що мені робити.

Люди намагаються втекти від "асвабадітєлєй". За три дні на Дніпропетровщину евакуювалося понад п'ять тисяч осіб. До Миколаєва намагалося прорватися тисяча приватних машин, проте загарбники не випустили колону.

А от депутату Херсонської міськради, якого правоохоронці підозрюють у співпраці з окупантами, вдалося виїхати до Одеси. Втім уже там чоловіка спинили фахівці СБУ. У відомстві наголошують - затриманого завербували представники ФСБ.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Він був завербований представникам ФСБ рф для розвідувально-підривної діяльності. Колаборант допомагав розквартировувати російських військових у тимчасово окупованому Херсоні. Також надавав загарбникам орієнтири місцевості для патрулювання території міста.

У місцевих ЗМІ повідомляють - йдеться про Іллю Карамалікова. Який іще на початку березня звертався до цивілізованого світу з проханням надати Україні зброю.