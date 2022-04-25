Азербайджан відмовився розраховуватись за російський газ рублями [ Редагувати ]
Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) спростувала повідомлення про те, що Баку проводитиме взаєморозрахунки з Москвою за газ, який імпортується, в рублях. Про це в SOCAR повідомили агентству "Інтерфакс-Азербайджан".
У ЗМІ у понеділок (25 квітня - ред.) була поширена інформація, що Азербайджанська Республіка сплачуватиме в рублях вартість газу, який імпортується з росії. Ця інформація не відповідає дійсності.
Наразі поставки російського газу до Азербайджану здійснюються в рамках угоди, підписаної у липні 2021 року між держкомпанією "Азерконтракт" і "Газпромом". Термін дії угоди - до 2023 року. За даними азербайджанської сторони, контракт передбачає постачання на рівні 0,5 млн кубометрів газу на добу.
23 березня президент росії володимир путін доручив перевести контракти в рублі для недружніх країн. Азербайджан до недружніх росії країн не входить.
Нагадаємо, що Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним.
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