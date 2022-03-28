Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним - Зеленський [ Редактировать ]
Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Нагадаємо, що в останні дні російські окупанти атакують нафтобази по всій Україні, аби позбавити пального українське військо та фермерів, які готуються до посівної.
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