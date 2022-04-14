Європейська комісія дійшла висновку, що оплата за постачання газу в рублях, як цього вимагає росія, буде порушенням санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з висновками Єврокомісії.

Єврокомісія провела юридичний аналіз вимоги Кремля про оплату за газ у рублях і вирішила, що це буде порушенням контрактів на поставки, умови яких не передбачають зміну валюти платежу.

Раніше багато європейських країн, на які поширюється російська вимога про оплату за газ у рублях, заявили, що не змінюватимуть валюту оплати. У рублях за газ, на думку російської влади, мають платити "недружні країни".

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Уряд росії 7 березня відповідно до указу путіна затвердив перелік країн і територій, які здійснюють "недружні дії" щодо Росії, російських компаній та громадян. До переліку увійшли: Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія, країни ЄС, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія Швейцарія, Японія.

В Євросоюзі повідомили, що вироблять єдину позицію щодо цього питання на підставі висновків Єврокомісії.

Нагадаємо, що Велика Сімка та Євросоюз відмовилися платити за газ у рублях.