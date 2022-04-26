Кладовища загиблих автівок з'являються в Україні. За два місяці війни російські окупанти знищили щонайменше 200 тисяч машин. І це попередні підрахунки від Мінекономіки.

Тож, зараз перед місцевими адміністраціями стоїть завдання - знайти ділянки і облаштувати на них так звані "автоцвинтарі". Кілька таких вже є в Ірпені. Моя колега Лілія Налягака побувала там і готова розказати про наслідки "руського міра".

Цей міст став "дорогою життя" для 40 000 людей, що тікали від російської агресії з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля та Бородянки. Мовчазними свідками тих страшних подій лишаються пошматовані кулями та осколками автівки. Ними була заповнена уся переправа. Зараз тут пусто. Машини вивезли і розмістили на чотирьох різних локаціях у Ірпені. Сьогодні ми поїдемо туди і розкажемо, де власникам шукати свої авто.

Наша перша зупинка - вулиця Соборна. Орієнтир - парковка неподалік житлового комплексу "Синергія". Тут кожна машина мовчки розказує людську трагедію.

Лілія Налягака, кореспондентка:

На цьому "седані" я нарахувала 17 слідів від куль. Зважаючи на те, наскільки розчавлений бампер, коли рашисти обстрілювали автівку, водій втратив керування і просто врізався у щось. Сподіваємося, пасажирам вдалося вижити.

А цей мікроавтобус просто розвалився на запчастини, схоже, в нього влучили з гранатомету, адже в салоні видно сліди вибуху.

Тут ми нарахували 12 машин. Їдемо далі.

Цей майданчик розташований на вулиці Університетській, неподалік місцевого кладовища. Тут припарковано близько сотні транспортних засобів.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Якщо їх можна назвати припаркованими. Значна частина машин - це просто груда металу, який склали ось у таку величезну гору. Тут складно розібрати навіть марку автомобіля.

Біля металобрухту Олег знаходить і свій позашляховик. Йому пощастило - після вибуху ворожого снаряду машина уціліла.

Олег, житель Ірпіня:

До 8 березня ми були тут, сиділи по підвалам. А потім 8 березня ми пішли - моя сім'я: дружина, дочка і ми пішли пішки, спустилися по Соборній і вийшли туди до Романівського моста, ніхто не стріляв, ми проходили повз їхні пости. Тільки дочка заплакала, бо в них щось завелося і вона начала плакать - думала будуть стріляти, але ніхто не стріляв - нам повезло просто.

Та багатьом не пощастило. У деяких автівках залишилися сліди крові, розстріляні навіть машини із надписом "діти". Зараз це не просто авто, а свідчення злочинів російських військових.

Роман Сімутін, адвокат, колишній слідчий:

Всі ці справи кваліфікуються за ст .438 ККУ - це порушення звичаїв війни і саме в межах кримінального провадження.

Роман Сімутін - колишній слідчий. Радить кожному власнику пошкодженого автомобіля викликати поліцію, щоб вона описала авто і відкрила кримінальне провадження.

Роман Сімутін, адвокат, колишній слідчий:

Фактично у нас є суб'єкт, до якого можна подати позов - це Російська Федерація. Тепер ці кримінальні провадження - сотні чи тисячі об'єднать в одне кримінальне провадження, що ми будемо мати - група прокурорів буде представляти інтереси всіх постраждалих внаслідок цієї агресії, що саме основне ми будемо мати - людина не залишається наодинці. Постраждалий не витрачається на послуги адвоката - це найкращий шлях для фіксації і для подальшого відшкодування збитків.

Ми поїхали ще за двома адресами, куди вивезли обстріляні окупантами автомобілі. 35 машин залишили біля дороги неподалік Ірпінь-водоканалу. А парковка на вулиці Технологічній майже пуста. Люди потроху повертаються в Ірпінь і забирають авто. Машини, що втратили своїх господарів, мають передати родичам загиблих після того, як ті оформлять спадщину.