Зеленський почав зустріч з генсеком ООН - Подоляк [ Редагувати ]
Після нещодавнього візиту до Москви, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Києва. Президент України Володимир Зеленський наразі проводить з ним зустріч.
Про це розповів Михайло Подоляка.
"Зараз зустріч якраз відбувається. Думаю, що якісь потужні слова підтримки України від керівника ООН ми почуємо", - заявив Подоляк.
по темі
Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш оголосив про приїзд до України та назвав головне завдання свого візиту
Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації
Радник голови офісу президента України та учасник російсько-українських мирних переговорів Михайло Подоляк прокоментував у Telegram вибухи у російських прикордонних регіонах
Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації
Зокрема, різанину в Бучі на Київщині президент росії назвав "провокацією"