Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати по 2000-3000 гривень. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Станом на 27.04 до переліку ввійшли 8 областей.

Це територіальні громади:

Дніпропетровської (2 громади),

Херсонської (49 громад),

Харківської (51 громада),

Миколаївської (4 громади),

Донецької (66 громад - усі),

Луганської (37 громад - усі),

Одеської (1 громада),

Запорізької (49 громад) областей.

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);

території, на яких ведуться активні бойові дії.

"Наголошуємо, що громади Донецької та Луганської областей перебувають у даному переліку у повному складі. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", - йдеться в повідомленні.