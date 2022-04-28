З 1 травня по 2 тысячі гривень платитимуть переселенцям з 8 областей [ Редагувати ]
Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати по 2000-3000 гривень. Перелік не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).
Станом на 27.04 до переліку ввійшли 8 областей.
Це територіальні громади:
- Дніпропетровської (2 громади),
- Херсонської (49 громад),
- Харківської (51 громада),
- Миколаївської (4 громади),
- Донецької (66 громад - усі),
- Луганської (37 громад - усі),
- Одеської (1 громада),
- Запорізької (49 громад) областей.
Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Є три критерії, на які при цьому спираються:
- території, що є тимчасово окупованими;
- території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
- території, на яких ведуться активні бойові дії.
"Наголошуємо, що громади Донецької та Луганської областей перебувають у даному переліку у повному складі. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", - йдеться в повідомленні.
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