Перед зустріччю із генсеком ООН, український президент провів переговори із прем'єром Болгарії. І їхній результат - доволі плідний. Узагалі, офіційна Софія одразу підтримала Україну ще на початку повномасштабної війни, і зайняла однозначну позицію. Болгарія не боїться йти проти Росії. Більше того, готова гідно відповідати Кремлю на енергетичний шантаж.

Докладніше про те, які ж настрої у громадян країни, яку колись навіть вважали ледь не 16-ю республікою радянського союзу - дивіться далі.

Постачати Україні зброю - рівноцінно участі в "конфлікті". Таке вчора заявив президент Болгарії Румен Радев. Він уникає слова "війна" та обурюється закликам до перемоги. У пріоритеті - інтереси власної країни.

Румен Радев, президент Болгарії:

"Категоричне "ні" наданню військової допомоги Україні, адже це означає крок до прямого залучення Болгарії в цей конфлікт. Заклики до миру зникають, а на зміну їм приходить все більш жорстка риторика і заклики до перемоги. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми швидко рухаємося в цьому напрямку.

Ба більше, Радев не бачить необхідності у візиті до Києва. Однак, уже сьогодні в столицю України прибула болгарська делегація на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим. Протистояння президента Болгарії проти свого ж уряду загострюється. У Софії досі немає остаточної думки щодо поставок озброєння нашим захисникам. Можливо, після відвідин зруйнованої росіянами Бородянки, їм вдасться швидко прийти до одностайного рішення. Про спільну відповідальність нагадав і Дмитро Кулеба, під час нещодавнього візиту в Болгарію.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Те, що зараз відбувається в Україні, є принципово важливим для майбутнього нашого регіону в цілому. Ми в Україні боремося не тільки за свою безпеку, ми боремося за вас, щоб ви ніколи не зіткнулися з трагедією спроб Росії вплинути на вашу країну та завдати вам шкоди. Це наша спільна справа і ми цінуємо всю підтримку, яка надходить від Болгарії.

Від початку повномасштабної війни Софія дійсно підтримує Україну, хоч і не військово. Країна засудила вторгнення рф на нашу територію, а також підтримала санкції Євросоюзу. Понад 90 тисяч українських біженців знайшли прихисток саме в Болгарії. Та болгарський народ вимагає від влади більшого.

Аделіна Генова, громадянка Болгарії:

Відсутність політичного бажання з боку болгарських політиків активно висловлювати свою позицію та підтримувати український народ у цей важливий момент після місяців війни, руйнувань і загибелі людей, нікого не славить. Якщо це та підтримка, яка їм потрібна, тоді ми тут, щоб сказати це. Ми зараз потрібні українському народу.

За підтримку України кремль визнав Болгарію "не дружньою країною" і вдався до шантажу. Вимагають за російські енергоресурси сплачувати в рублях. Країни ЄС - відмовляються. "Газпром" іде далі - припиняє постачання газу до Болгарії і Польщі.

Олександр Ніколов, міністр енергетики Болгарії:

Оскільки всі торгово-правові відносини дотримуються, зрозуміло, що природний газ зараз використовується більше як політична та економічна зброя, у формі війни, а не як легальна торгівля. З точки зору правових і торгових відносин, болгарська сторона не має абсолютно жодних порушень.

Зупинка постачання російських енергоресурсів лише підштовхує країн-імпортерів якнайшвидше шукати альтернативні варіанти. І в результаті, повністю позбутися залежності від кремлівської нафти та газу. Так приміром, Греція уже погодилася допомогти Болгарії у енергетичній сфері.