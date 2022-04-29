Роботу - українцям. Надати нашим громадянам можливість заробляти намагаються в ЄС. Аби працевлаштувати українців, європейські міста влаштовують ярмарки вакансій, західні рекрутингові агентства створюють веб-сторінки українською, а багато компаній вважають за честь узяти українців на роботу і таким чином зробити свій внесок у перемогу над росією.

Що саме пропонують українцям у Бельгії - розкаже Олена Абрамович.

Одеситка Анастасія від війни ховатися вирішила у Бельгії. До Брюсселя прилетіла на початку березня та одразу взялась шукати роботу за своїм фахом - архітектора.

Анастасія Залевська, архітекторка з Одеси:

Везде-везде рассылала свое резюме и портфолио. В телеграм-каналах была подписана на архитекторов, где есть вакансии. Отправляла в Польшу, в Германию. В Бельгии прям очень мало было вакансий, по-этому я на сайте искала - просто вводила "бельгийские архитектурные студии" и напрямую писала им письма.

Три тижні пошуків - і зʼявились перші пропозиції. Настя навіть мала змогу обирати. Зупинилась на архітектурному бюро, яке займається проектуванням житлових комплексів - у схожому вона працювала в Одесі.

Анастасія має профільну освіту, кілька років досвіду проектування у тих же компʼютерних програмах, якими користуються у цьому бюро.

Анастасія Залевська, архітекторка з Одеси:

Я согласилась сразу, потому что мне очень понравился их стиль в архитектуре, их сайт, офис, как отнеслись сразу - что не проблема, что я говорю только на английском, а не на французском.

Міцевих мов - ні французької, ні нідерландської, Анастасія не знає. Проте роботі це не заважає. Всі компʼютерні програми в офісі - англійською. А керівник бюро представив колегам цю ситуацію як можливість усім попрактикувати іноземну.

Анастасія Залевська, архітекторка з Одеси:

Специально пока я здесь, решили, что будут говорить на английском на общих собраниях, задания мне тоже дают на английском.

Седрік Франк, керівник архітектурного бюро в Брюсселі:

Брюссель - друге найбільш інтернаціональне місто у світі. То хіба ми не можемо приймати людей, які говорять англійською? У неї чудова англійська, і завдяки цьому їй легше інтегруватися. Та й у нас є інші співробітники-іноземці - з Іспанії, Колумбії тощо.

Взяти на роботу українку для місьє Франка стало за честь. Резюме Анастасії він побачив у спеціально створеній групі у соцмережах для тих, хто хоче якось допомогти тим хто постраждав від російської агресії.

Седрік Франк, керівник архітектурного бюро в Брюсселі:

Україна зараз постійно в новинах, та й ми у будь-якому разі шукали нових людей. Анастасія відповідає критеріям цієї посади. Тож для нас це стало хорошою нагодою, з одного боку, допомогти людині з України, тобто виконати соціальну місію, з іншого - закрити вакансію.

І таких роботодавців в Бельгії чимало. Для того, щоб працевлаштувати українців, запускають спеціальні веб-сайти та організовують ярмарки вакансій. Ось одна із них - в українському хабі в Брюсселі.

-Можете написати детальний опис того, чим ви хотіли би займатися, чим ви займалися до цього.

Микола Григоришин живе в Бельгії давно і працює у компанії, яка шукає персонал для різних бізнесів. Після початку війни вирішив створити напрямок, який присвятить саме працевлаштуванню українців.

Микола Григоришин, представник рекрутингової компанії:

Ми займаємось дуже багатьма галузями. Є робота в айті, є робота в прибиранні, є робота в ресторанах, в сфері харчування, в готелях на ресепшн, є офісні роботи. Для офісних робіт, звісно, важче знайти, якщо ти не розмовляєш державними мовами.

З іншого боку, і в офіси, і на інші позиції саме українців тепер чимало компаній готові брати, закриваючи очі на недосконале знання мов.

Микола Григоришин, представник рекрутингової компанії:

Якщо раніше я допомагав румунам, полякам, якщо вони не розмовляли французькою, з англійською ну просто неможливо було знайти роботу, особливо тут в Брюсселі. В останні тижні до мене звертаються все більше і більше клієнтів, пишуть мені - ми готові допомагати українцям, якщо вони хоча б трохи розмовляють англійською - можемо влаштувати на якісь заводи, на шоколадну фабрику, такі речі.

Поряд з Миколою консультує охочих працевлаштуватися Кіра. Вона уже двічі утікала від війни, спочатку з Краматорська, тепер з Києва. До Брюсселя приїхала з розумінням того, що тут працевлаштуватися буде важко. Але потім натрапила на оголошення від Миколи і тепер працює з ним у команді.

Кіра Шевчук, консультантка компанії з пошуку роботи:

Це якось так як диво якесь було. Бо люди дуже довго шукають роботу, я вже була настроєна, що я буду працювати у клінінгу. Але для мене це не було якимось там - о все - це життя закінчилось, зараз я буду драяти поли, хоча я піар менеджер, психолог, hr-менеджер.

Під час ярмарки вакансій місцеві профспілки також зробили лекцію для українців щодо прав працівників, норм оплати праці, тощо. А бізнес-асоціації провели треніг - як у Бельгії відкрити ФОП-а.

Люба Карпачова, організаторка ярмарки вакансій, волонтерка Promote Ukraine:

Якщо там якийсь консультант, ІТ консультант, чи можливо навіть перукар, то вони вам розказують, як можна тут зареєструватися, щоб ви не працювали на якусь одну компанію, а приватний підприємець, наприклад.

А здобутий досвід у ЄС українці збираються привезти і застосувати після завершення війни уже вдома.

Анастасія Залевська, архітекторка з Одеси:

Ну конечно, да, я вижу, что уже начинают проектировать, создавать проекты реконструкций временного жилья для беженцев - я бы конечно с удовольствием хотела бы принять в этом участие. Потому что это Украина.

Купити квиток назад до Одеси Анастасія пообіцяла собі і рідним - у той же день, коли Україна оголосить про перемогу.