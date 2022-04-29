В Одесі знову чути вибухи [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В Одесі зранку 29 квітня пролунали вибухи. Місцевих жителів попередили про планові артилерійські стрільби в районі Одеської затоки.
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Сили охорони та оборони виконують планові морські артилерійські стрільби в районі Одеської затоки. Зберігайте спокій, довіряйте захисникам України, не інформуйте ворога", - йдеться у повідомленні.
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