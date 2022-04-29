На Миколаївщині рятувальники вже знешкодили більше тисячі снарядів [ Редагувати ]
Більше тисячі снарядів на території Миколаївщини знешкодили рятувальники. Ось вже більше двох місяців область перебуває під постійними ворожими обстрілами. Тож бійці ДСНС працюють щодня. Заявки про небезпечні предмети надходять звідусіль - і від підприємств, і з лікарень та шкіл, і звісно, від місцевих жителів. Роботи в миколаївських піротехників так багато, що доводиться залучати колег із Одеси.
Розтрощені будинки, розбиті вікна, пошкоджені паркани. Це привіти від рашистів миколаївцям в житловий район.
Житель Миколаєва:
В 6.05 произошли взрывы на высоте 100-200м. Касетные взрывались. Я стоял на улице. Сюда прилетело. Ракетоноситель.
Поки рятувальники розбирають розтрощену кімнату, власник будинку згадує вибух, який стався декілька днів тому. Частина снаряду влетіла через дах. На щастя, ніхто з родини не постраждав.
На улице сильно рвало. В высоте облака белые были. Сюда как прилетело, тоже сильный был толчок. Я на улице под стенкой стал. Спрятался. Испугался сильно. Тетя там была в комнате другой. Но здесь ничего.
На іншій вулиці снаряд розірвався просто перед гаражем. Метал пробило наскрізь. Якби в цей момент хтось опинився поруч, то наслідки були трагічними.
А цей снаряд розірватися не встиг. Такі дістають і вивозять. Те, що переміщати небезпечно, підривають на місці.
Володимир Козирєв, начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Миколаївській області:
Багато часу займає прийти, знайти, викопать. Буває в землі застряє. Потрібно багато часу. Є спеціальна техніка, але не завжди вона може. Наприклад, в будинках неможливо. Приходиться робити руками.
Найбільш складно працювати з касетними снарядами, зазначають піротехніки.
Володимир Козирєв, начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Миколаївській області:
В них спрацьовує самоліквідатор. Є осколочні, є комулятивні. Вони більш небезпечні, тому що пошкоджує більшу площу і більш небезпечні для людей. Там велика кількість осколків. Є багато нещасних випадків.
З лютого роботи у миколаївських піротехників побільшало майже вдвічі. Віднедавна їм допомагають дві групи з Одеси. Працюють щодня. В деякі райони, де прильоти регулярні, доводиться приїжджати по декілька різів. Рятувальники нагадують: в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити за номерами 101 або 102. І в жодному, підкреслимо, в жодному разі їх не торкатися.
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